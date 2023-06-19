Сборная Казахстана объявила состав на матч с Северной Ирландией

Сборная Казахстана назвала состав на матч отбора к Евро-2024 против Северной Ирландии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы H состоится в ночь на 20 июня. Начало матча в 00:45 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Состав сборной Казахстана: Игорь Шацкий, Нуралы Алип, Марат Быстров, Асхат Тагыберген (к),
Максим Самородов, Ян Вороговский, Михаил Габышев, Бахтиер Зайнутдинов, Рамазан Оразов, Абзал Бейсебеков, Александр Марочкин.
Перед этим матчем Казахстан с шестью очками идет на первом месте в таблице, тогда как Северная Ирландия, набрав три балла, располагается на предпоследней, пятой строчке.