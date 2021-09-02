Сборная Казахстана нашла замену капитану "Астаны" на матчи отбора ЧМ-2022

Защитник "Турана" Олжас Керимжанов вызван в сборную Казахстана по футболу на выездные матчи против Финляндии, а также Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

32-летний футболист присутствовал на домашнем матче против Украины (2:2). Керимжанов заменит капитана "Астаны" Абзала Бейсебекова, у которого был выявлен коронавирус.

Напомним, матч против Финляндии состоится 4 сентября в Хельсинки, через три дня подопечные Талгата Байсуфинова сыграют против команды Боснии и Герцеговины.

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Кроме того, вызов в сборную получил голкипер "Астаны" Дмитрий Непогодов. Он заменит Стаса Покатилова, который пропустит матч с Финляндией из-за перебора желтых карточек.

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