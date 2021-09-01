Сборная Казахстана лишилась лидера "Астаны" на матчи отбора ЧМ-2022

Сразу четыре игрока футбольного клуба "Астана" подхватили коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Отмечается, что COVID-19 выявлен у Марина Томасова, Антонио Рукавины, Энео Битри и Абзала Бейсебекова.

Все легионеры находятся в своих странах на карантине и даже теоретически не успеют прибыть в Казахстан до возобновления чемпионата КПЛ. А Бейсебеков, в свою очередь, не сможет принять участие и в матчах сборной Казахстана против Украины, Финляндии, а также Боснии и Герцеговины.

Напомним, что ранее наставник национальной команды Талгат Байсуфинов также заболел коронавирусом, но перед предстоящим матчем он сдал отрицательный ПЦР-тест.

Матч сборных Казахстана и Украины пройдет сегодня, 1 сентября, в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена". Начало - в 20:00 по столичному времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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