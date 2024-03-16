Сборная Казахстана напугала Грецию перед матчем за ЕВРО-2024

Официальный сайт УЕФА прокомментировал предстоящий полуфинальный матч плей-офф Лиги нации между сборными Казахстана и Греции за право сыграть на чемпионате Европы, передает Vesti.kz.

"Тренер сборной Греции Густаво Пойет не смог удержаться от мечты о выходе на ЕВРО-2024 после жеребьевки финала. "Зная, в какую группу мы попадем, квалификация становится еще более важной. Возможность дерби с Турцией, шанс всей жизни встретиться с Португалией и Криштиану Роналду, а также возможность помериться силами с Чехией усиливают наше желание попасть на ЕВРО. Но, конечно, мы очень уважаем себя и должны сосредоточиться на тяжелых матчах плей-офф, начиная с Казахстана".

Но если Греция волнуется, то что же Казахстан? Они никогда не выходили в финальную часть крупных турниров, но их форма находится на самом высоком уровне за всю историю страны. Команда Магомеда Адиева выиграла шесть матчей в группе H, в том числе 3:2 у Дании и победы над Северной Ирландией и Финляндией - в четырех предыдущих отборочных кампаниях ЕВРО они одержали всего семь побед.

Знаете ли вы?

Греция выиграла все три предыдущие встречи с Казахстаном, хотя все они состоялись, когда Греция была чемпионом Европы с 2004 по 2006 год", - отмечает UEFA.com.

Напомним, 21 марта в Афинах Казахстан сыграет с Грецией на стадии плей-офф Лиги наций. В другом полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы.