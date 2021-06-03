Сборная Казахстана лишилась голкипера на матч с Македонией

Ербол Каиров

Голкипер "Астаны" Дмитрий Непогодов не поможет сборной Казахстана по футболу в матче против Северной Македонии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист не полетел с национальной командой в Скопье, а остался в Нур-Султане, где будет готовиться к матчам КПЛ. "Астана" возобновит тренировки 8 июня.

Вполне возможно, 32-летний голкипер имеет повреждение и по этой причине не полетел с командой в столицу Северной Македонии.

Ранее стало известно о том, что сборная Казахстана понесла потери - это защитник Олжас Керимжанов, полузащитники Владислав Васильев и Еркебулан Тунгышбаев, а также нападающий Артур Шушеначев.

Кроме того, казахстанские футболисты столкнулись с серьезной проблемой по прибытии в Скопье. Теперь матч находится под угрозой срыва.

Напомним, товарищеская встреча сборных Македонии и Казахстана намечена на 4 июня.

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