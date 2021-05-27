Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана осталась на 124-м месте.
Также не претерпела изменений первая десятка команд:
1. Бельгия - 1783.38.
2. Франция - 1757.3.
3. Бразилия - 1742.65.
4. Англия - 1686.78.
5. Португалия - 1666.12.
6. Испания - 1648.13.
7. Италия - 1642.06.
8. Аргентина - 1641.95.
9. Уругвай - 1639.08.
10. Дания - 1631.55.
...(124. Казахстан - 1147.35).
Напомним, что в июне сборная Казахстана проведет два товарищеских матча - 4-го числа сыграет с Северной Македонией в Скопье, а 7-го в австрийском городе Вольфсберг встретится с Мальтой.
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