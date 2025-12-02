Сборная Казахстана по футболу определилась с главным тренером

Талгат Байсуфинов продолжит работу у руля национальной сборной Казахстана — теперь уже не в статусе исполняющего обязанности, а в качестве полноценного главного тренера, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sports24.kz.

Контракт со специалистом планируют подписать в ближайшие дни.

Команда под руководством Байсуфинова провела два матча в октябре и взяла четыре очка. В ноябре сборная Казахстана в Астане сыграла вничью с Бельгией в отборе на ЧМ-2026 (1:1), после чего уступила Фарерским островам в товарищеской встрече, проходившей на нейтральном поле в хорватской Пуле.

Байсуфинов уже имеет опыт руководства национальной командой — он возглавлял сборную в 2016–2017 и 2020–2022 годах. Теперь именно ему предстоит вести Казахстан в новом сезоне Лиги наций, где стоит задача — пробиться в Лигу B.

Фото: Маржан Куандыкова