Сборная Казахстана по футболу лишилась нападающего перед отбором на ЧМ-2022

Нападающий сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин, скорее всего, пропустит сентябрьские матчи в отборочном раунде к чемпионату мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне "Ротор", за который выступает Щеткин", на выезде уступил воронежскому "Факелу" (0:1), потерпев первое поражение в сезоне. Казахстанец в той встрече участия не принимал.

По информации Rodgor-vlg.ru, форвард пропустил игру из-за травмы. Информация о степени тяжести повреждения и сроках возвращения, пока нет.

Однако по информации другого источника, Щеткин отказался от приезда в сборную, так как хочется сконцентрироваться на выступлениях за клуб.

Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре

В прошлом сезоне Щеткин провел за "Ротор" пять матчей в РПЛ. Нападающий отметился победным голом в ворота грозненского "Ахмата", а также забил мяч в выездном поединке против "Сочи".

При этом "Ротор" вылетел из РПЛ. В текущем сезоне ФНЛ Щеткин провел четыре матча за "Ротор".

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