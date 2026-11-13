Сборная Испании получила хорошие новости по Ямалю

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте рассказал о состоянии вингера команды Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

19-летний футболист "Барселоны" пропустил матч 5-го тура группового этапа Лиги наций с Чехией, прошедший 12 октября и завершившийся победой испанцев (2:0).

По словам де ла Фуэнте, в пятницу Ямаль присоединится к команде для подготовки к игре с Англией, которая состоится 15 ноября.

"Ламин отлично себя чувствует и с нетерпением ждёт, когда присоединится к нам.

Ямаль находится в идеальной форме и готов отыграть все 90 минут в воскресенье", – заявил на пресс-конференции де ла Фуэнте, которого цитирует The Touchline.