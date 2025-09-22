Сборная Хорватии решила судьбу Модрича на матчи отбора ЧМ-2026

Хорватский футбольный союз объявил состав национальной команды на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира против Чехии и Гибралтара. Встречи состоятся 9 и 12 октября, сообщают Vesti.kz.

В состав национальной команды попал 40-летний ветеран итальянского "Милана" Лука Модрич. Экс-звезда "Реала" и "Тоттенхэма" с 2006 года выступает за сборную Хорватии. На счету Модрича 190 матчей и 28 голов.

Вратари: Доминик Ливакович ("Жирона"), Ивица Ивушич ("Хайдук"), Доминик Котарски ("Копенгаген").

Защитники: Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Дуе Чалета-Цар ("Реал Сосьедад"), Йосип Шутало ("Аякс"), Йосип Станишич ("Бавария"), Марин Понграчич ("Фиорентина"), Мартин Эрлич ("Мидтьюланн"), Лука Вушкович ("Гамбург").

Полузащитники: Лука Модрич ("Милан"), Матео Ковачич ("Манчестер Сити"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Ловро Майер ("Вольфсбург"), Мартин Батурина ("Комо"), Кристиян Якич ("Аугсбург"), Петар Сучич ("Интер" Милан), Никола Моро ("Болонья"), Тони Фрук ("Риека").

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Будимир ("Осасуна"), Марко Пашалич ("Орландо Сити"), Франьо Иванович ("Бенфика").



