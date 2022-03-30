Сборная Армении по футболу, за которую выступает представитель "Астаны" Камо Оганесян, потерпела самое крупное поражение в своей истории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Армяне проиграли Норвегии в Осло со счетом 0:9. У победителей хет-трик оформил Джошуа Кинг (28-я минута/пенальти, 33-я, 59-я), по дублю сделали Эрлинг Холанд (24-я, 45+1-я) и Александр Серлот (86-я, 90+1-я), а также отличились Кристиан Торствед (30-я) и Матс Дели (80-я).

При этом Армения с 17-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Армена Оганесяна. А Камо Оганесян вышел на поле на 21-й минуте, заменив Эрика Варданяна.

Предыдущий антирекорд Армении датируется 2019 годом, когда последовало поражение от Италии со счетом 1:9.