Сборная Египта "отказалась" от Мохамеда Салаха на Кубке Африки

Сборная Египта определилась с составом на финальный матч группового этапа Кубка Африки против команды Анголы, передают Vesti.kz.

Несмотря на надежду болельщиков, главные звёзды команды, среди которых вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах и нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш, остались на скамейке запасных.

Египет уже оформил досрочный выход в плей-офф, в связи с чем главный тренер Хоссам Хассан решил дать отдых футболистам основного состава.

Напомним, в первом туре "фараоны" в драматичном матче разобрались с Зимбабве (2:1), а во второй встрече обыграли ЮАР (1:0).

Матч Ангола - Египет пройдёт 29 декабря в рамках группы B и начнётся в 21:00 по казахстанскому времени.

