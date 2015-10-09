Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 22:27
 

Салах принёс Египту победу и выход в плей-офф Кубка Африки

©instagram.com/egyptnt

Футболисты сборной Египта одержали победу над командой ЮАР в рамках Кубка Африки-2025 в Марокко, передают Vesti.kz.

Футболисты сборной Египта одержали победу над командой ЮАР в рамках Кубка Африки-2025 в Марокко, передают Vesti.kz.

Матч второго тура группового этапа завершился со счётом 1:0. Решающий гол на 45-й минуте с пенальти забил Мохамед Салах. При этом на 45+2-й минуте египтяне остались в меньшинстве после удаления Мохамеда Хани.

Благодаря этой победе сборная Египта набрала 6 очков и закрепила лидерство в группе B, став первой командой, которая обеспечила себе выход в плей-офф. Команда ЮАР с 3 очками занимает второе место.

В следующем туре, 29 декабря, пройдут матчи: Ангола – Египет и Зимбабве – ЮАР.

Напомним, что в плей-офф выходят первые две команды каждой группы, а также обладатель лучшего третьего места.

