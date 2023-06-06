Сборная Дании определилась с главным тренером после поражения от Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 19:07
©КФФ

Федерация футбола Дании объявила о продлении контракта с главным тренера национальной сборной Каспером Юльманном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В соответствии с новым соглашением, 51-летний специалист будет оставаться на своей должности до окончания чемпионата мира 2026 года.

Юльманн приступил к работе с датской сборной в августе 2020 года. Под его руководством на чемпионате Европы 2020 года команда проделала впечатляющий путь, дойдя до полуфинала, где потерпела поражение от Англии.

В отборочном турнире на Евро-2024 датчане в марте этого года сенсационно в уступили в Астане сборной Казахстана со счетом 3:2.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Дания Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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