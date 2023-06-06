Сборная Дании определилась с главным тренером после поражения от Казахстана

Федерация футбола Дании объявила о продлении контракта с главным тренера национальной сборной Каспером Юльманном, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В соответствии с новым соглашением, 51-летний специалист будет оставаться на своей должности до окончания чемпионата мира 2026 года.
Юльманн приступил к работе с датской сборной в августе 2020 года. Под его руководством на чемпионате Европы 2020 года команда проделала впечатляющий путь, дойдя до полуфинала, где потерпела поражение от Англии.
В отборочном турнире на Евро-2024 датчане в марте этого года сенсационно в уступили в Астане сборной Казахстана со счетом 3:2.