Сборная Бельгии получила плохую новость после 6:0 над Казахстаном

Нападающий сборной Бельгии и итальянского "Наполи" Ромелу Лукаку не вернётся на поле раньше декабря, передают Vesti.kz со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Лукаку из-за травмы выбыл до декабря

Изначально ожидалось, что Лукаку сможет сыграть в матче Серии А против "Аталанты", который намечен на 22 ноября.

Однако новое обследование в Брюсселе показало, что травма оказалась серьёзнее. Футболисту сообщили, что его возвращение состоится не раньше декабря.

Напомним, Лукаку получил травму в товарищеском матче с "Олимпиакосом" (2:1) в августе. В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

Сборная Бельгии осталась без Лукаку?

Накануне сборная Бельгии разгромила команду Казахстана (6:0) в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2026. Впереди у "красных дьяволов" еще четыре матча - два в октябре и два в ноябре, и, скорее всего, Ромелу не сможет сыграть в них.

В текущей отборочной кампании Лукаку принял участие в одном матче - против Уэльса (4:3), в котором отметился забитым голом.

Турнирная таблица в группе JСеверная Македония – 11 очков (5 матчей)Бельгия – 10 очков (4 матча)Уэльс – 10 очков (5 матчей)Казахстан – 3 очка (5 матчей)Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)