Сборная Армении сотворила сенсацию в выездном матче с полуфиналистом Евро

Сборная Армении одержала сенсационную победу над Уэльсом во втором матче в отборе на Евро-2024, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Кардиффе и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе Уэльса отличились Дэниэл Джеймс и Харри Уилсон, а у армян по два гола забили Лукас Сепарян и Грант-Леон Ранос. При этом хозяева доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Киффера Моура.

После победы у сборной Армении три очка и четвертая строчка в группе.

Добавим, что в марте армяне уступили на своем поле Турции (1:2). Следующий матч команда Петракова проведет дома с Латвией (19 июня).

Напомним, что Уэльс является полуфиналистом чемпионата Европы 2016 года.