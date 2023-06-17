Сборная Армении сотворила сенсацию в выездном матче с полуфиналистом Евро

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Сегодня 10:53
©Uefa.com

Сборная Армении одержала сенсационную победу над Уэльсом во втором матче в отборе на Евро-2024, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Кардиффе и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе Уэльса отличились Дэниэл Джеймс и Харри Уилсон, а у армян по два гола забили Лукас Сепарян и Грант-Леон Ранос. При этом хозяева доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Киффера Моура.

После победы у сборной Армении три очка и четвертая строчка в группе.

Добавим, что в марте армяне уступили на своем поле Турции (1:2). Следующий матч команда Петракова проведет дома с Латвией (19 июня).

Напомним, что Уэльс является полуфиналистом чемпионата Европы 2016 года.

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Метки:
Армения

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