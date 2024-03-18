Сборная Аргентины потеряла Месси. Известна причина

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Вчера 10:18
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Нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси не поможет сборной Аргентины по футболу в ближайших матчах, сообщают Vesti.kz.

По информации TyC Sports, 36-летний форвард пропустит товарищеские игры с Сальвадором и Коста-Рикой, которые состоятся 22 и 26 марта соответственно. Обе игры пройдут в США.

Причина - Месси проходит восстановление после мышечной травмы, полученной им во время выступлений за "Интер Майами".

Ранее из-за травмы Лео пропустил матч МЛС, в котором "Интер Майами" обыграл "Ди-Си Юнайтед" (3:1).

Печальные новости пришли о Месси

В текущем сезоне Месси провел три матча в МЛС, в которых забил три гола. Аргентинец пропустил один матч, в котором "Интер Майами" потерпел первое поражение в сезоне. До этого были две победы и ничья.

Метки:
Месси Лионель Аргентина Футбол Травма

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