Сатпаев не сыграет за сборную Казахстана. В КФФ объяснили решение

16-летний нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев не примет участие в ближайшем товарищеском матче с Беларусью, передают Vesti.kz.

Форвард сыграет за молодежную команду (U-21) в матче против сверстников из Андорры в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2027.

"Дастан Сатпаев поможет молодежной сборной в игре с Андоррой. По решению тренерского штаба он не примет участия в товарищеском матче со сборной Беларуси. Сначала футболист примет участие в учебно-тренировочном сборе национальной сборной, затем присоединится к молодежной сборной Казахстана и будет готовиться к матчу против Андорры. Затем Дастан вернется в национальную сборную и продолжит подготовку к матчу с Северной Македонией", — пишет пресс-служба КФФ.