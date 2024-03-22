Самый дорогостоящий игрок КПЛ не забил пенальти. Его сборная проиграла

Сборная Черногории обыграла соперников из Беларуси в товарищеском матче. Встреча состоялась в Анталье (Турция), передают Vesti.kz.

Игра завершилась победой черногорцев со счетом 2:0. Оба мяча победители забили в первом тайме. Сначала на 27-й минуте отличился Адам Марушич, а перед самим перерывом преимущество удвоил Никола Крстович.

В стартовом составе у белорусов вышел полузащитник "Астаны" Макс Эбонг, который является самым дорогостоящим футболистом КПЛ по версии Transfermarkt. Он и еще четыре игрока оценивается в один миллион евро.

Но помочь своей команде 24-летний хавбек не сумел. Более того, на 74-й минуте он не забил пенальти, после чего был заменен. Также во втором тайме, на 63-й минуте, на замену вышел игрок "Елимая" Никита Корзун. Но он белорусской сборной помочь перевернуть ход игры также не сумел.

Отметим, что с первых минут в составе у проигравших вышли два защитника, в прошлом выступавших за клубы КПЛ, - это Сергей Политевич (экс-"Кайрат") и Денис Поляков (экс-"Кайрат" и экс-"Астана").