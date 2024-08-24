Самородов рассказал, сыграет ли он против Норвегии в матче Лиги наций

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов прокомментировал свое состояние после травмы, полученной в матче за "Ахмат", передают Vesti.kz.

Форвард оказался травмирован после игры Кубка России с "Краснодаром".

"Первые три дня было ужасно, я практически ходить не мог. На данный момент состояние нормальное, выше среднего, можно сказать. Занимаюсь в тренажерном зале. Надеюсь, что смогу быстро восстановиться и попасть в расположение сборной.

Конечно, хочу сыграть со сборной Норвегии. Там есть два игрока, которых я хотел бы увидеть вживую: Холланд и Эдегор. Мартина я видел вживую, но только с трибун. Это было, когда в Актобе прилетела молодежная сборная Норвегии, в 2015 или 2016 году. Теперь же хочется на одном поле с ними встретиться. Все-таки это игроки высшего класса. Но вообще, когда выходишь играть за свою сборную, то уже не думаешь, кто против тебя", - сказал игрок в интервью Olimpbet Arena.