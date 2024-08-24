Самородов рассказал, сыграет ли он против Норвегии в матче Лиги наций

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 18:20
©КФФ

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов прокомментировал свое состояние после травмы, полученной в матче за "Ахмат", передают Vesti.kz

Форвард оказался травмирован после игры Кубка России с "Краснодаром". 

"Первые три дня было ужасно, я практически ходить не мог. На данный момент состояние нормальное, выше среднего, можно сказать. Занимаюсь в тренажерном зале. Надеюсь, что смогу быстро восстановиться и попасть в расположение сборной. 

Конечно, хочу сыграть со сборной Норвегии. Там есть два игрока, которых я хотел бы увидеть вживую: Холланд и Эдегор. Мартина я видел вживую, но только с трибун. Это было, когда в Актобе прилетела молодежная сборная Норвегии, в 2015 или 2016 году. Теперь же хочется на одном поле с ними встретиться. Все-таки это игроки высшего класса. Но вообще, когда выходишь играть за свою сборную, то уже не думаешь, кто против тебя", - сказал игрок в интервью  Olimpbet Arena. 

Напомним, что 6 сентября сборная Казахстана сыграет первый матч в новом цикле Лиги наций. В Алматы команда Станислава Черчесова встретится со сборной Норвегии. 

Метки:
Самородов Максим Сборная РК по футболу Ахмат ФК Лига наций Норвегия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:10
Сборные
Клопп заявил, что скучает по "Ливерпулю"
Сегодня , 18:20
Сборные
Самородов рассказал, сыграет ли он против Норвегии в матче Лиги наций
Вчера , 21:48
Сборные
Женская сборная Казахстана узнала основного кандидата на пост главного тренера
22 августа, 16:42
Сборные
Черчесов феерил в дебютах на ЧМ и еврокубках. Теперь принесет победу Казахстану?
22 августа, 13:20
Сборные
Тут помнят Бекхэма! История игр сборной Казахстана в Алматы и кто остановит Холанда
22 августа, 12:03
Сборные
Федерация футбола заработала 100 миллионов на матче Казахстана: подробности
22 августа, 10:18
Сборные
Аншлаг для Холанда. Билеты на первый матч Казахстана в Лиге наций распроданы за день
22 августа, 08:21
Сборные
Адиев назвал проблему казахстанского футбола
21 августа, 23:57
Сборные
В сборной Германии нашли замену ушедшему Нойеру
21 августа, 23:30
Сборные
Черчесов будет совмещать посты? В КФФ сделали заявление
© 2008 - 2024 ТОО «EML»