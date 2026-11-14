Самородов пропустит игру со Словакией. Известна причина

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов не поможет национальной команде в домашнем матче против Словакии из-за дисквалификации.

По информации источника, инцидент произошел после завершения выездной встречи пятого тура Лиги наций против Молдовы. Сразу после финального свистка главный арбитр матча Андреа Коломбо показал Самородову желтую карточку. Однако форвард продолжил спорить с итальянским судьей и вскоре получил второе предупреждение, которое автоматически превратилось в красную карточку.

Таким образом, казахстанец не сможет принять участие в следующем матче национальной команды.

Напомним, встреча в Кишиневе завершилась поражением сборной Казахстана со счетом 1:2. Единственный гол в составе гостей забил Ислам Чесноков.

Следующий матч подопечные Джона ван’т Схипа проведут 16 ноября. Соперником казахстанцев станет лидер группы — сборная Словакии. Встреча состоится на столичной "Астана Арене".