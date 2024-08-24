Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов покинул расположение грозненского "Ахмата", передают Vesti.kz.

В казахстанской федерации футбола сообщили, что Самородов присутствовал на матче в Астане между футзальными сборными Казахстана и Таджикистана.

Ранее Самородов получил травму в составе "Ахмата" и пропустил несколько игр. Сегодня, 24 августа, его команда играет матч РПЛ с "Химками".

В интервью Максим отмечал, что продолжает восстановление и надеется помочь сборной Казахстана в стартовых матчах нового цикла Лиги наций. 6 сентября команда Станислава Черчесова в Алматы сыграет с Норвегией.