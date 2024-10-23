Самородов назвал главное требование нового тренера сборной Казахстана

Нападающий грозненского "Ахмата" Максим Самородов высказался о главном тренере сборной Казахстана по футболу Станиславе Черчесове, сообщают Vesti.kz.
Также 22-летний форврад высказался об уровне соперников по Лиге наций.
"Естественно, Лига наций - это в первую очередь подготовка, я полностью согласен с Магомедом Мусаевичем. Всегда хочется выигрывать, но соперники в лиге B намного сильнее, чем были в лиге C. Все должны это понимать.
Для Черчесова на первом месте дисциплина. И не важно, какой ты футболист", - сказал Самородов "Чемпионату".
Черчесов возглавил сборную Казахстана летом этого года. Под его руководством команда провела четыре матча (все в Лиге наций), в которых сыграла один раз вничью (0:0) и трижды проиграла с общим счетом 0:8.
Черчесов воспитывает Оразова и Самородова. Он уже проделывал это с топ-игроками в сборной России