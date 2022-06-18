Россия? Адиев назвал интересного соперника для сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "РБ Спорт" высказался о своей работе в национальной команде. Он рассказал о задачах в Лиге наций, назвал определяющую игру на турнире, а также прокомментировал вероятность проведения товарищеского матча со сборной России и отреагировал на сравнение с Гусом Хиддинком.
- Казахстан уверенно лидирует в своей группе Лиги наций. Перед началом турнира вам ставили задачу выхода в лигу B?
- Такой задачи не стояло. Главное, чтобы у нас был боевой коллектив, собрать крепкую команду и ее организовать, а дальше посмотреть, что у нас получится. Быть конкурентоспособными и достойными наших соперников - вот это была главная задача.
- Вас, наверное, так же боготворят в Казахстане, как в свое время Гуса Хиддинка в России?
- Я бы не хотел так говорить (улыбается). На сегодняшний день я еще ничего такого не сделал, чтобы меня так возвышали. Где-то что-то получилось, но еще дело не закончено. Могу сказать, что меня начали узнавать, когда я выхожу на улицу. Честно скажу, я не любитель такого большого внимания. Мне спокойнее и проще затеряться среди людей. Но понятно, что, когда сейчас узнают, приходится уделять больше внимания людям. За их поддержку. Меня и нашей сборной.
- Сейчас, наверное, уже будет обидно упустить первое место в группе?
- Понятно, что сейчас шансы у нас повысились. Все в наших руках. Домашняя игра со сборной Беларуси - определяющая. Приложим усилия, чтобы сделать большое дело.
- Своим главным успехом вы назвали объединение раздевалки. Раньше с этим были проблемы в сборной Казахстана?
- Мне тяжело судить, какие были проблемы. Я понимал, что за короткий срок надо как-то достучаться до ребят и нам объединиться - только это поможет нам дать какой-то результат.
- Хотелось бы сыграть товарищеский матч со сборной России?
- На сборную сейчас здесь ходят. Мы соседи. Конечно, это было бы интересно.
- Сборная Казахстана может впервые в истории попасть на чемпионат Европы через Лигу наций, а вы можете стать единственным россиянином на Евро.
- Я не особый любитель добиваться каких-то исторических моментов. Больше люблю, когда мотивирован какой-то работой и мне хочется ее хорошо сделать.
- Где вы видите окончание вашего пути со сборной Казахстана?
- Все рано или поздно заканчивается. Понятно, что настанет день, когда я проведу последний матч в сборной Казахстана. Когда он будет, я не знаю. Я хочу, чтобы, когда его сыграю, у людей сохранились хорошие воспоминания о моей работе в команде.
Ранее Адиев высказался о своем будущем в национальной команде.
"Это будет неимоверный взлет". СМИ о том, как Казахстан сломал иерархию в Лиге наций
В июне национальная команда провела четыре матча в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Адиева с десятью очками возглавляют группу где также представлены Словакия, Азербайджан и Беларусь.В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!
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