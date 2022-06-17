"Это будет неимоверный взлет". СМИ о том, как Казахстан сломал иерархию в Лиге наций

Издание Terrikon.com посвятило материал Лиге наций, упомянув также об успехе сборной Казахстана по футболу на групповом этапе нынешнего розыгрыша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Магомеда Адиева набрали десять очков в четырех играх группы 3 дивизиона С.

"Лига С

Этот отсек крайне неоднороден по составу. Здесь есть как весьма солидные европейские команды, неудачно выступившие в предыдущем розыгрыше (Турция, Словакия, Греция), так и "карлики", волшебно повысившиеся из Лиги D (Фарерские острова, Гибралтар). Неудивительно поэтому, что здесь мы наблюдаем турнирное расслоение, резкую поляризацию результатов. Почти в каждой группе есть аутсайдеры, которых только чудо может спасти от понижения в слабейший дивизион (Литва, Гибралтар, Беларусь). И в половине случаев - фаворит, практически решивший задачу повышения (Турция, Греция).

Есть, однако, и неожиданности, ломающие иерархию. Как ни удивительно, но в борьбе со Словакией Казахстан получил уникальный шанс подняться в Лигу В. Ему осталось взять три очка в матчах с аутсайдерами Азербайджаном и Беларусью, что наверняка он и сделает. Это будет неимоверный взлет казахского футбола, о котором будут вспоминать еще долгие годы (вот, собственно, зачем и нужна Лига наций)..." - говорится в тексте.

Напомним, следующие матчи пройдут 22 сентября. В этот день сыграют Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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