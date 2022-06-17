Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Как сборная Казахстана по футболу творит историю в Европе
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

"Это будет неимоверный взлет". СМИ о том, как Казахстан сломал иерархию в Лиге наций

"Это будет неимоверный взлет". СМИ о том, как Казахстан сломал иерархию в Лиге наций
©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Издание Terrikon.com посвятило материал Лиге наций, упомянув также об успехе сборной Казахстана по футболу на групповом этапе нынешнего розыгрыша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Магомеда Адиева набрали десять очков в четырех играх группы 3 дивизиона С.

"Лига С

Этот отсек крайне неоднороден по составу. Здесь есть как весьма солидные европейские команды, неудачно выступившие в предыдущем розыгрыше (Турция, Словакия, Греция), так и "карлики", волшебно повысившиеся из Лиги D (Фарерские острова, Гибралтар). Неудивительно поэтому, что здесь мы наблюдаем турнирное расслоение, резкую поляризацию результатов. Почти в каждой группе есть аутсайдеры, которых только чудо может спасти от понижения в слабейший дивизион (Литва, Гибралтар, Беларусь). И в половине случаев - фаворит, практически решивший задачу повышения (Турция, Греция).

Есть, однако, и неожиданности, ломающие иерархию. Как ни удивительно, но в борьбе со Словакией Казахстан получил уникальный шанс подняться в Лигу В. Ему осталось взять три очка в матчах с аутсайдерами Азербайджаном и Беларусью, что наверняка он и сделает. Это будет неимоверный взлет казахского футбола, о котором будут вспоминать еще долгие годы (вот, собственно, зачем и нужна Лига наций)..." - говорится в тексте.

Напомним, следующие матчи пройдут 22 сентября. В этот день сыграют Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.
Смотрим, комментируем, лайкаем!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 07:22
Сборные
Адиев определился со своим будущим в сборной Казахстана Адиев определился со своим будущим в сборной Казахстана
Вчера , 19:57
Сборные
Исламбек Куат поговорил с Куатом Хамитовым после сенсаций в Лиге наций Исламбек Куат поговорил с Куатом Хамитовым после сенсаций в Лиге наций
Вчера , 18:19
Сборные
Почему у Байтаны не заладилось в сборной Казахстана Почему у Байтаны не заладилось в сборной Казахстана
Вчера , 17:02
Сборные
Полузащитник сборной Казахстана вызвал интерес у клубов РПЛ Полузащитник сборной Казахстана вызвал интерес у клубов РПЛ
Вчера , 14:09
Сборные
"Это будет неимоверный взлет". СМИ о том, как Казахстан сломал иерархию в Лиге наций "Это будет неимоверный взлет". СМИ о том, как Казахстан сломал иерархию в Лиге наций
Вчера , 12:24
Сборные
Четыре страны подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу Четыре страны подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу
Вчера , 08:45
Сборные
Главного тренера уволили из сборной после трех матчей Главного тренера уволили из сборной после трех матчей
Вчера , 08:31
Сборные
В США шокированы решением ФИФА по ЧМ-2026 В США шокированы решением ФИФА по ЧМ-2026
Вчера , 07:43
Сборные
Названы 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026 по футболу Названы 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026 по футболу
16 июня, 23:06
Сборные
Игрок клуба КПЛ отреагировал на обращение бойца UFC Игрок клуба КПЛ отреагировал на обращение бойца UFC
16 июня, 20:53
Сборные
Исламбек Куат определился со своим будущим после победных матчей в Лиге наций Исламбек Куат определился со своим будущим после победных матчей в Лиге наций
16 июня, 17:05
Сборные
Будущий первый номер сборной Казахстана. Шацкий феерил в Лиге наций, но у него есть конкурент Будущий первый номер сборной Казахстана. Шацкий феерил в Лиге наций, но у него есть конкурент
16 июня, 16:55
Сборные
"От меня избавились". Зайнутдинов сделал заявление о сборной Казахстана "От меня избавились". Зайнутдинов сделал заявление о сборной Казахстана
16 июня, 11:40
Сборные
Футболисты сборной Казахстана вошли в команду недели Лиги наций Футболисты сборной Казахстана вошли в команду недели Лиги наций
16 июня, 08:43
Сборные
"Мчится в дивизион В". Отмечен успех сборной Казахстана в Лиге наций "Мчится в дивизион В". Отмечен успех сборной Казахстана в Лиге наций
15 июня, 20:55
Сборные
Сенсации из Казахстана, или как три игрока разрывают Лигу наций Сенсации из Казахстана, или как три игрока разрывают Лигу наций
15 июня, 20:28
Сборные
Зажег в сборной и уедет в РПЛ. Астанов - новая звезда казахстанского футбола Зажег в сборной и уедет в РПЛ. Астанов - новая звезда казахстанского футбола
15 июня, 20:06
Сборные
Названы главные звезды сенсационной сборной Казахстана в Лиге наций Названы главные звезды сенсационной сборной Казахстана в Лиге наций
15 июня, 17:04
Сборные
"Угрозу" от конкурентов получил Казахстан после сенсаций в Лиге наций "Угрозу" от конкурентов получил Казахстан после сенсаций в Лиге наций
15 июня, 11:31
Сборные
В России восхитились Адиевым и повысили Казахстан в Лиге наций В России восхитились Адиевым и повысили Казахстан в Лиге наций
15 июня, 10:53
Сборные
Экс-игрок "Тобола" получил два "горчичника" за минуту и обрек сборную на поражение в Лиге наций Экс-игрок "Тобола" получил два "горчичника" за минуту и обрек сборную на поражение в Лиге наций
15 июня, 10:34
Сборные
Турнир имени Аймбетова, или как форвард сборной Казахстана феерит в Лиге наций Турнир имени Аймбетова, или как форвард сборной Казахстана феерит в Лиге наций
15 июня, 09:19
Сборные
Сборная Англии по футболу повторила антирекорд почти 100-летней давности Сборная Англии по футболу повторила антирекорд почти 100-летней давности
15 июня, 08:32
Сборные
Германия забила пять мячей Италии в матче Лиги наций Германия забила пять мячей Италии в матче Лиги наций
15 июня, 08:12
Сборные
Громкой сенсацией завершился матч в Лиге наций Громкой сенсацией завершился матч в Лиге наций
15 июня, 07:26
Сборные
Сборная футболиста "Кайрата" потерпела второе поражение в Лиге наций Сборная футболиста "Кайрата" потерпела второе поражение в Лиге наций
14 июня, 21:49
Сборные
Эксперт раскрыл "секреты" сенсаций Казахстана в Лиге наций Эксперт раскрыл "секреты" сенсаций Казахстана в Лиге наций
14 июня, 20:57
Сборные
Экс-тренер сборной России отреагировал на сенсации Казахстана в Лиге наций Экс-тренер сборной России отреагировал на сенсации Казахстана в Лиге наций
14 июня, 20:37
Сборные
"Мужики - красавцы, слов нет". Шомко - о сборной Казахстана и таланте Самородова "Мужики - красавцы, слов нет". Шомко - о сборной Казахстана и таланте Самородова
14 июня, 19:28
Сборные
Тренер сборной Казахстана сделал признание после сенсаций в Лиге наций Тренер сборной Казахстана сделал признание после сенсаций в Лиге наций

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus