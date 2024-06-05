В России оценили выбор Черчесова и не исключили повторения пути Адиева

Новости спорта Футбол Сборные
5 июня 09:32
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

"У Черчесова есть опыт работы в других странах, это Польша и Венгрия. Но Казахстан, это, конечно, другое дело. Это близкий нам народ, Станиславу там будет проще. Почему он не возглавил клуб РПЛ? Я недавно общался со Станиславом, он сказал, что выбирает место, куда пойти. Но, видимо, это предложение стало самым лучшим для него. Это его личный выбор, поэтому сложно сказать, почему именно сборная Казахстана, а не какой-то клуб в РПЛ.

Но с другой стороны я не удивлюсь, если Черчесов повторит путь Адиева и в какой-то момент все же уйдет в клуб РПЛ, пусть и по уважительной причине", - приводит слова Пономарева "РБ Спорт".

Напомним, Черчесов сменил Магомеда Адиева в национальной команде. Последний сосредоточится на работе в грозненском "Ахмате".

Сообщалось, что соглашение российского специалиста с КФФ рассчитано по схеме "2+2" - на срок до окончания отборочного турнира ЧМ-2026 с возможностью продления еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Метки:
Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Футбол Адиев Магомед

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