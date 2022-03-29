В России оценили шансы сборной Казахстана перед решающим матчем Лиги наций против Молдовы

Известный российский комментатор Константин Генич оценил шансы сборной Казахстана на победу в матче плей-офф Лиги наций против Молдовы, сообщает "РБ Спорт".

"Ответный матч Казахстан проведет у себя дома на искусственном поле в Нур-Султане.

И у него побольше шансов добиться положительного результата, тем более если отталкиваться от матча, который был сыгран в Кишиневе на стадионе "Зимбру".

Молдова проиграла пять матчей подряд. У Казахстана до встречи в Кишиневе тоже была не самая удачная серия - три поражения подряд. Но сейчас многое стоит на кону. Придется чуть больше рисковать сборной Молдовы. И я думаю, что на своем привычном искусственном поле в Нур-Султане у казахов побольше шансов одержать победу", - заявил Генич.

Напомним, первую встречу в Кишиневе команда Андрея Карповича выиграла со счетом 2:1. Ответная игра пройдет сегодня, 29 марта. Начало в 20:00 по столичному времени. В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport.