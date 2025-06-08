Роналду и Ямаль? Опубликован состав Португалии и Испании на финал Лиги наций

Финал Лиги наций УЕФА обещает стать зрелищным - сборные Португалии и Испании обнародовали стартовые составы на решающий матч турнира, передают Vesti.kz.

В заявку вошли как проверенные ветераны, так и юные звезды. Центральная интрига - выход на поле 40-летнего лидера португальцев Криштиану Роналду и главной звезды "красной фурии" 17-летнего Ламина Ямаля.

Состав Португалии на финал Лиги наций-2025:

Вратарь:

Диогу Кошта

Защитники:

Нуно Мендеш, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Нуно Невеш

Полузащитники:

Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва

Нападающие:

Педру Нету, Криштиану Роналду, Франсишку Консейсау

Состав Испании на финал Лиги наций-2025:

Вратарь:

Унай Симон;

Защитники:

Марк Кукурелья, Дин Хейсен, Робен Ле Норман, Оскар Мингеса;

Полузащитники:

Фабиан Руис, Мартин Субименди, Педри;

Нападающие:

Нико Уильямс, Микель Оярсабаль, Ламин Ямаль.

Напомним, что матч стартует в ночь с 8 на 9 июня в 00:00 по казахстанскому времени.