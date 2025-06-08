Роналду и Ямаль? Опубликован состав Португалии и Испании на финал Лиги наций

Финал Лиги наций УЕФА обещает стать зрелищным - сборные Португалии и Испании обнародовали стартовые составы на решающий матч турнира, передают Vesti.kz.
В заявку вошли как проверенные ветераны, так и юные звезды. Центральная интрига - выход на поле 40-летнего лидера португальцев Криштиану Роналду и главной звезды "красной фурии" 17-летнего Ламина Ямаля.Состав Португалии на финал Лиги наций-2025:
Вратарь:Диогу Кошта
Защитники:Нуно Мендеш, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Нуно Невеш
Полузащитники:Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва
Нападающие:
Педру Нету, Криштиану Роналду, Франсишку КонсейсауСостав Испании на финал Лиги наций-2025:
Вратарь:Унай Симон;
Защитники:Марк Кукурелья, Дин Хейсен, Робен Ле Норман, Оскар Мингеса;
Полузащитники:Фабиан Руис, Мартин Субименди, Педри;
Нападающие:Нико Уильямс, Микель Оярсабаль, Ламин Ямаль.
Напомним, что матч стартует в ночь с 8 на 9 июня в 00:00 по казахстанскому времени.