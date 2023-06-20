Роналду высказался о своих рекордах в сборной Португалии

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Сегодня 11:10
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Нападающий Криштиану Роналду высказался о своих рекордах в сборной Португалии. Форвард провел в составе национальной команды 199 матчей и забил 122 гола, сообщают Vesti.kz.

"Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную, я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной.

Я счастлив, это мотивация играть на самом высоком уровне. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией. Я надеюсь, что мы сможем выиграть ещё несколько титулов", – цитирует Роналду O Jogo.

Напомним, Роналду с января выступает за саудовский "Аль-Наср". В сезоне-2022/23 португалец провел 16 матчей в чемпионате, забил 14 голов и отдал две голевые передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Португалия

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