Нападающий Криштиану Роналду высказался о своих рекордах в сборной Португалии. Форвард провел в составе национальной команды 199 матчей и забил 122 гола, сообщают Vesti.kz.

"Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную, я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной.

Я счастлив, это мотивация играть на самом высоком уровне. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией. Я надеюсь, что мы сможем выиграть ещё несколько титулов", – цитирует Роналду O Jogo.