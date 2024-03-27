Роналду сорвался на судью после фиаско с обидчиком сборной Казахстана

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Лидер сборной Португалии и "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду выразил недовольство неназначенными пенальти в ворота команды Словении в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Любляне завершилась со счетом 2:0 в пользу словенцев. Роналду вышел в стартовом составе и сыграл всю встречу целиком.

После матча Криштиану, уходя с поля накричал и продемонстрировал два пальца в сторону резервного арбитра. Так португалец дал понять, что в пользу его сборной не было назначено два пенальти.

Матч обслуживала боснийская бригада арбитров под руководством Ирфана Пельто, резервным арбитром был Деян Балажич.

Напомним, в отборочном турнире Евро-2024 словенцы опередили сборную Казахстана, дважды обыграв команду Магомеда Адиева с одинаковым счетом 2:1. 

Метки:
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