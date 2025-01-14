Экс-наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш по-прежнему считает Криштиану Роналду лучшим игроком мира, сообщают Vesti.kz.

"Ничего удивительного, я всегда ожидал, что он будет играть на высоком уровне до последнего. Я не сомневаюсь, что он сыграет на чемпионате мира и отдаст все силы, чтобы Португалия смогла выиграть еще один титул. Криштиану - лучший игрок мира, и точка", - заявил бывший главный тренер сборной Португалии на мероприятии, посвященном 110-летию Португальской футбольной федерации.

Напомним, 39-летний Роналду выступал под руководством Сантуша в сборной Португалии. В 2016 году этот специалист привел звездного футболиста и его партнеров к победе на чемпионате Европы.

Сантуш сейчас тренирует сборную Азербайджана. В 2024 году он возглавлял стамбульский "Бешикташ", в составе которого играет полузащитник сборной Бахтиер Зайнутдинов.

Роналду в настоящий момент выступает за саудовский "Аль-Наср".