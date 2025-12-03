Решена судьба назначения иностранного тренера в сборную Казахстана

Стали известны подробности отказа Казахстанской федерации футбола (КФФ) от кандидатур итальянца Массимо Карреры и поляка Михала Пробежа на пост главного тренера национальной сборной, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

По информации источника, в КФФ отказались от идеи приглашения иностранного специалиста. В Федерации сочли нецелесообразным тратить значительные суммы на контракт с зарубежным тренером, тогда как текущий штаб демонстрирует удовлетворительные результаты.

Иностранные кандидаты отодвинуты на второй план

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к ряду иностранных специалистов — в числе возможных вариантов назывались итальянец Массимо Каррера и поляк Михал Пробеж. Однако после внутренних обсуждений федерация решила доверить команду местному тренеру.

Почему выбор пал на Байсуфинова

В КФФ довольны динамикой и качеством игры под руководством Байсуфинова. Под его началом сборная Казахстана:

сыграла вничью с Бельгией и Северной Македонией,обыграла Лихтенштейн,уступила Фарерским островам в товарищеском матче,набрала четыре очка в двух октябрьских играх,в ноябре вновь сыграла вничью с Бельгией в квалификации ЧМ-2026 (1:1),а затем минимально проиграла Фарерам в товарищеской встрече в хорватской Пуле.Тренер возвращается к работе со сборной

Для Байсуфинова это далеко не первый опыт руководства главной командой страны — он уже возглавлял сборную в 2016–2017 и 2020–2022 годах. Теперь ему предстоит готовить Казахстан к новому сезону Лиги наций. Основная задача — выход в Лигу B.

Ранее сообщалось, что контракт с 55-летним специалистом будет подписан в ближайшие дни.

