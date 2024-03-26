Разгромом завершился матч Узбекистана в отборе на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана по футболу одержала третью победу в своей группе в отборе в на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Команда словенского специалиста Сречко Катанеца принимала на своем поле сборную Гонконга, которую обыграла со счетом 3:0.

На 20-й минуте Элдор Шомуродов забил первый мяч. Остальные голы случились во втором тайме: на 63-й минуте Хожимат Эркинов удвоил преимущество команды Узбекистана, а на 70-й Остон Урунов установил окончательный результат.

Отметим, что сборная Узбекистана, набрав десять очков после четырех матчей возглавляет группу E. У команды Ирана семь баллов, а у Туркменистана и у Гонконга по одному очку. Сегодня иранцы сыграют на выезде с Туркменистаном.

В следующем матче, Узбекистан 6 июня примет на своем поле команду Туркменистана. Иран сыграет на выезде с Гонконгом.