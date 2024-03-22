Разгромом завершился матч Казахстана в отборе на молодежный Евро

В Пейсли (Шотландия, Великобритания) состоялся матч отборочного цикла молодежного Евро-2025 между сборными Шотландии и Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1. В первом тайме шотландцы трижды огорчили Темирлана Анарбекова: на 19-й минуте капитан команды Джош Доиг забил первый мяч. Спустя пять минут Лайл Кэмерон удвоил преимущество шотландцев. Третий гол был забит после пенальти в исполнении Томми Конвея на 38-й минуте.

Во втором тайме шотландцы развили преимущество: на 55-й минуте мяч забил Льюис Фиорини. Казахстан ответил на это голом форварда "Кайрата" Яна Труфанова, который на 68-й минуте отличился ударом с пенальти.

В следующем матче сборная Казахстана сыграет в Алматы с Венгрией. Встреча пройдет 26 марта.

Команда Константина Горовенко после пяти матчей набрала три очка и занимает предпоследнее пятое место в группе В.