Разгромом обернулся матч сборной Туркменистана после поражения от Казахстана

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Сборная Туркменистана по футболу проиграла команде Ирана в матче третьего тура второго отборочного раунда к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Азади" в Тегеране и завершилась со счетом 5:0. В составе победителей дубль оформил защитник "Персеполиса" Хоссейн Канаани, еще по мячу забили форвард "Ромы" Сердар Азмун, полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби и защитник "Сепахана" Омид Нурафкан.

После трех туров отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Туркменистана занимает третье место в группе Е. В первой игре дома туркменские футболисты со счетом 1:3 уступили сборной Узбекистана, а во второй сыграли вничью 2:2 на выезде с командой Гонконга.

26 марта Туркменистан сыграет с Ираном в Ашхабаде.

Напомним, 14 марта сборная Туркменистана потерпела поражение от Казахстана в товарищеском матче со счетом 0:2. Авторами забитых мячей стали Ислам Чесноков и Александр Зуев.

Метки:
Сборная РК по футболу Футбол
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