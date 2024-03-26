Разгромом обернулся матч Казахстана в отборе на молодежный Евро

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Молодежная сборная Казахстана сыграла в матче отборочного турнира Евро-2025 с командой Венгрии, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась победой гостей со счетом 3:0. В первом тайме венгры на 34-й минуте открыли счет после гола Марка Косновски.

Во втором тайме гости развили преимущество: на 48-й минуте мяч забил Залан Марк Кереши. Окончательный счет на 93-й минуте установил Андраш Агоштон Беньеи.

В следующем матче сборная Казахстана примет на своем поле Мальту. Встреча пройдет 5 сентября.

Команда Константина Горовенко шести матчей набрала три очка и занимает предпоследнее пятое место в группе В.

Разгромом завершился матч Казахстана в отборе на молодежный Евро

Метки:
Сборная РК по футболу Венгрия Чемпионат Европы по футболу

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