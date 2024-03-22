Разгромом обернулся исторический матч сборной Казахстана за выход на Евро

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Сегодня 02:35 Комментарии 3
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В Афинах на стадионе OPAP Arena завершился матч полуфинальный матч плей-офф Лиги наций Греция - Казахстан, сообщают Vesti.kz.

Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 5:0. Примечательно, что четыре мяча из пяти греки забили в первом тайме.

На девятой минуте встречи пенальти реализовал капитан греков Анастасиос Бакасетас. 30-летний хавбек зарядил на силу и не оставил шансов Игорю Шацкому. 11-метровый был назначен после фола со стороны Багдата Каирова.

На 15-й минуте греки провели быструю атаку с правого фланга, которая закончилась точной подачей и уверенным замыканием головой в исполнении Димитриоса Пелкаса - 2:0.

На 37-й минуте хозяева вновь провели голевую атаку правым флангом, которую замкнул Фотис Яннидис.

Четвертый гол в этой встрече был забит на 40-й минуте Димитрисом Курбелисом. Он подправил в ворота верховую подачу из пределов штрафной площади.

Окончательный результат был оформлен во втором тайме на 86-й минуте: автогол после углового на счету Александра Марочкина.

Отметим, что греки вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024 где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.

Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Греция Лига наций
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