Разгром и ссора: Месси закрыл дорогу в сборную Аргентины после поражения

Бывший футболист МЛС Алан Гордон в подкасте Major League Journeyman заявил, что финал Кубка лиг не обошёлся без громкого конфликта с участием звёзд мирового уровня, сообщают Vesti.kz.

По его словам, после поражения "Интер Майами" от "Сиэтла" (0:3) на поле вспыхнула потасовка, в которой засветились Луис Суарес и Серхио Бускетс. Этот момент попал в прямую трансляцию, однако, как отметил Гордон, за кадром остался ещё один эпизод - перепалка Лионеля Месси с полузащитником "Сиэтла" и его соотечественником Педро де ла Вегой.

"Пока я выступаю за национальную команду, ты там играть не будешь!".

Напомним, скандал разгорелся сразу после финального свистка: Бускетс ударил одного из соперников, а Суарес плюнул в сотрудника "Сиэтла".

Одноклубники Месси устроили массовую потасовку после 0:3 в финале Кубка лиг