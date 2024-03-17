Раскрыты планы Греции на матч отбора к Евро с Казахстаном

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Вчера 14:58
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Сегодня, 17 марта, сборная Греции по футболу начнет подготовку к матчу с Казахстаном в рамках плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

По информации Sport24.gr, в воскресенье в 17:30 по местному времени на стадионе "Неа Смирни" состоится первая тренировка команды.

Отмечается, что греки хотят одержать победу над казахстанцами, чтобы в финале Лиги наций встретиться с сильнейшим в паре Грузия - Люксембург.

Ожидается участие на первой тренировке игроков как из греческого чемпионата, так и тех, кто выступает за границей - Курбелиса, Хатзигиованиса и Цолиса.

Тренировки до вторника будут проходить на стадионе "Неа Смирни", а последняя состоится в среду на "ОПАП Арене".

Вызов в сборную Греции на предстоящие матчи получили Влаходимос, Пашалакис, Атанасиадис, Диудис, Цимикас, Мавропанос, Хацидиакос, Кулиеракис, Салиакас, Рецос, Цавелас, Рота, Болдок, Бакасетас, Бухалакис, Курбелис, Хатзигиованис, Мандалос, Сиопис, Зека, Иоаннидис, Масурас, Пелкас, Константелиас, Якумакис, Павлидис и Цолис.

Матч Греция - Казахстан пройдет 21 марта в Афинах. В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы-2024.

Напомним, что подопечные Магомеда Адиева перед вояжем в Афины выиграли необычный матч, подробности - тут.

Метки:
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