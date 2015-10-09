Рамазан Оразов отреагировал на исключение из сборной Казахстана

Полузащитник датского "Силькеборга" и сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов опубликовал неоднозначный пост в соцсетях, передают Vesti.kz.

"Уважаемые болельщики. Я закончил сезон без травм. На данный момент я готов на 100%. "Спасибо за внимание", - написал Оразов в сторис Instagram.

В текущем сезоне Оразов принял участие в 24 за "Силькеборг" во всех турнирах и забил три гола.

При этом игрок не попал в окончательный состав сборной Казахстана на июньские матчи. Главный тренер Али Алиев объяснил это решение отсутствием игровой практики у футболиста.