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Вчера 23:25
 

Рамазан Оразов отреагировал на исключение из сборной Казахстана

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Рамазан Оразов отреагировал на исключение из сборной Казахстана ©КФФ

Полузащитник датского "Силькеборга" и сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов опубликовал неоднозначный пост в соцсетях, передают Vesti.kz.

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Полузащитник датского "Силькеборга" и сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов опубликовал неоднозначный пост в соцсетях, передают Vesti.kz.

"Уважаемые болельщики. Я закончил сезон без травм. На данный момент я готов на 100%. "Спасибо за внимание", - написал Оразов в сторис Instagram.

В текущем сезоне Оразов принял участие в 24 за "Силькеборг" во всех турнирах и забил три гола. 

При этом игрок не попал в окончательный состав сборной Казахстана на июньские матчи. Главный тренер Али Алиев объяснил это решение отсутствием игровой практики у футболиста.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Эстония   •   Групповой этап, мужчины
6 июня 23:45   •   не начат
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