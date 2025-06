Узбекистан готов к историческому выходу на ЧМ по футболу! Что нужно об этом знать?

Уже сегодня, 5 июня, сборная Узбекистана может впервые в истории пробиться на чемпионат мира по футболу! Историческое достижение на кону у наших географических соседей, и хочется рассказать об этом подробнее. О том, что сегодня нужно сделать узбекским футболистам для осуществления мечты - читайте в материале Vesti.kz.

Сборная выступает в отборочной группе А, в которой представлены шесть национальных команд. За два тура до конца квалификации узбекистанская дружина идет на втором месте с 17 очками. Они отстают от Ирана (20), который уже обеспечил себе участие на ЧМ-2026, а также опережают ОАЭ (13), Катар (10), Кыргызстан (6) и КНДР (2).

И сегодня, в 21:00 по казахстанскому времени, Узбекистан сыграет на выезде именно с ОАЭ. Получается, друг с другом схлестнутся единственные команды, которые еще претендуют на прямой выход на ЧМ через вторую путевку.

Если Узбекистан не проиграет ОАЭ (победит или сыграет вничью), то команда досрочно станет участником мундиаля, который в следующем году пройдет в трех странах - США, Канаде и Мексике!

Возможно, что это будет решающий матч за выход на ЧМ-2026 для Узбекистана. И его казахстанские любители футбола смогут увидеть в прямом эфире на телеканале Q League. Начало включения - в 21:00 по Казахстану.

Если же сборная Узбекистана проиграет гостевой матч, то им будет необходимо обыгрывать команду Катара в домашнем матче 10 июня. ОАЭ в тот же день на выезде встретится с Кыргызстаном.

Как вы знаете, на грядущем мировом первенстве будет рекордное количество участников - 48. Разумеется, что и команд из Азии станет больше. На попадание на ЧМ претендуют от восьми до девяти сборных из этой конфедерации.

Уже гарантировали себе участие на турнире Иран и Япония. Также на прямую путевку, помимо Узбекистана и ОАЭ, претендуют Южная Корея, Иордания, Ирак, Оман, Австралия, Саудовская Аравия и Индонезия.

Шансы пробиться через дополнительный плей-офф сохраняют также Катар, Кыргызстан, Палестина, Кувейт, Бахрейн и Китай. Совсем шансов не осталось, даже теоретических, у команды КНДР.

Всего азиатские сборные будут представлены на мундиале в 17-й раз и в 13-й раз подряд. К текущему моменту чаще всех на чемпионат проходили футболисты Южной Кореи (11), Японии (8 - с учетом нынешней путевки), Ирана (7 - с учетом нынешней путевки), Австралии (6) и Саудовской Аравии (6).

Дважды на мировом первенстве играла сборная КНДР, а по одному разу - команды Индонезии, Израиля, Кувейта, Ирака, ОАЭ, Китая и Катара. Лучший результат - четвертое место Южной Кореи на домашнем турнире в 2002 году.

Today in 2002, the World Cup began in South Korea and Japan 😍 pic.twitter.com/8IoSM0Zz7K