Академия "Кайрата" поглощает большинство талантов страны и в последние годы их влияние на институт национальных сборных увеличилось в разы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, сколько воспитанников алматинского клуба представлено в различных сборных и каково их будущее.

Неудивительно, что большое число футболистов "Кайрата" сейчас представлено в юношеских и молодежных сборных, ведь на клубном уровне команды этих возрастов доминируют в той же QJ League и достойно выступают в первой лиге.

Начнем с возраста U-17, там восемь представителей "Кайрата". Еще недавно их было больше, но некоторые пошли на повышение - их вызвали в команду U-19. Самым ярким представителем в нынешнем ростере U-17 среди кайратовцев является Даулет Орынбасар. Он уже периодически тренируется с основной командой "Кайрата", более того, летом были новости о его возможном переходе в ЦСКА или "Зенит".

Более старший возраст - сборная Казахстана U-19, которой с недавних пор руководит бывший главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер. Примечательно, что Кирилл Сергеевич продолжает работу в алматинском клубе как раз в рамках академии и поэтому он прекрасно осведомлен о возможностях практически любого игрока в каждой возрастной категории.

И, надо сказать, национальная команда U-19 при Кекере выглядит очень свежо, ярко и показывает высокий потенциал. На недавнем турнире в Словении сборная Казахстана разгромила ОАЭ (5:1), обыграла Шотландию (2:1) и уступила лишь Исландии (1:4). Неудивительно, что в составе U-19 число кайратовцев еще выше, а именно 12 игроков. Многих из них уже активно подпускают к основе "Кайрата" - вратарь Шерхан Калмырза (это именно он мог экстренно выйти на "Селтик-Парк" вместо Темирлана Анарбекова), защитник Данияр Ташполатов, атакующие игроки Исмаил Бекболат и Азамат Туякбаев. Последние двое проводят отличный сезон за "Кайрат-Жастар" в первой лиге: у Бекболата 10 голов и 4 ассиста в 15 матчах, у Туякбаева 10 голов и 5 ассистов в 18 матчах.

Молодежная сборная Казахстана U-21 опять же насыщена выпускниками алматинской академии. На днях она провела достойный матч с Англией в отборе ЧЕ-2027. Да, судя по списку представителей "Кайрата" всего трое, но есть воспитанники клуба, которые уже сменили клуб, среди них: Рамазан Каримов, Султан Аскаров, Артем Литош, Глеб Валгушев, Сейф Попов и Ян Труфанов. Показательно, что практически все они нашли себе клубы уровня КПЛ. В то время как актуальные игроки "Кайрата" Александр Мрынский, Олжас Байбек и Рамазан Багдат получают уникальный опыт в Лиге чемпионов и в основной команде они действительно боевые единицы.

Наконец, основная витрина работы академии "Кайрата" - главная сборная Казахстана. Туда с недавнего времени влились сразу несколько талантов "желто-черных" - Дастан Сатпаев, Дамир Касабулат и Темирлан Анарбеков. Плюс продуктом академии "Кайрата" в нынешней сборной следует считать: Нуралы Алипа, Рамазана Оразова, Алибека Касыма и Галымжана Кенжебека.

Главный маркер этого созыва - все перечисленные воспитанники "Кайрата" вышли в основном составе сборной Казахстана на матч с Уэльсом.

Пример академии "Кайрата" подтверждает лишь одну, постоянно прокручиваемую гипотезу: создайте инфраструктурные условия, пригласите и обучайте тренеров, найдите системную концепцию и ваш футбольный проект/клуб будет процветать.