Прямая трансляция третьего матча сборной Казахстана в отборе ЧМ-2026

9 июня сборная Казахстана по футболу проведет третий матч в отборочном цикле чемпионата мира-2026. Соперником казахстанцев станет команда Северной Македонии, сообщают Vesti.kz.

Игра группы J пройдет в Астане на стадионе "Астана Арена" и начнется в 19:00 по местному времени. Матч обслужит словацкий арбитр Филип Глова.

Прямую трансляцию встречи покажет Qazsport, а также ее можно будет посмотреть на официальном сайте телеканала.

Турнирное положение в группе J:

Уэльс - 7 очков (3 игры)

Северная Македония - 5 очков (3 игры)

Казахстан - 3 очка (2 игры)

Бельгия - 1 очко (1 игра)

Лихтенштейн - 0 очков (3 игры)

Напомним, в первом матче отборочного цикла Казахстан уступил Уэльсу на выезде со счетом 1:3, а во втором гостевом матче обыграл Лихтенштейн - 2:0.

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