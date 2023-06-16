Прямая трансляция матча сборной Казахстана в отборе к Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 08:40
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В ночь на 17 июня сборная Казахстана по футболу проведет матч с Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Парме на стадионе "Эннио Тардини" и начнется в 00:45 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой Казахстан, имея в активе 3 очка, идет на третьем месте в группе H, Сан-Марино без набранных очков располагается на последней, шестой строчке.

Напомним, что в ночь на 20 июня подопечные Магомеда Адиева в гостях сыграют с Северной Ирландией.

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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