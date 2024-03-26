Прямая трансляция матча Люксембург - Казахстан

В ночь с 26 на 27 марта сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с командой Люксембурга, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Стад-де-Люксембург". Начало игры в 00:45 по астанинскому времени.

В прямом эфире матч покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

Напомним, Казахстан и Люксембург претендовали на выход в финальную стадию чемпионата Европы-2024, однако проиграли свои полуфинальные матчи плей-офф Лиги наций.

Подопечные Магомеда Адиева в Афинах потерпели разгромное поражение от сборной Греции (0:5), а Люксембург на выезде уступили сборной Грузии (0:2).

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В результате Казахстан и Люксембург договорились о проведении товарищеского матча, в то время как сборные Греции и Грузии сыграют 26 марта в Тбилиси в финале плей-офф Лиги наций и определять обладателя путевки на Евро-2024.