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Прямая трансляция матча Казахстан - Словакия в Лиге наций

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Прямая трансляция матча Казахстан - Словакия в Лиге наций Фото: КФФ©

Сегодня, 16 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграет со Словакией в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz. 

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Сегодня, 16 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграет со Словакией в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz. 

Матч пройдёт на стадионе "Астана Арена" и начнётся в 20:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Словакия уже гарантировала себе первое место и повышение в Лигу B. Казахстан останется в Лиге C.

Что касается других команд квартета, то Молдова займёт второе место и примет участие в стыковых матчах за путевку в Лигу B, если не проиграет Фарерским островам. Фареры, в свою очередь, станут вторыми и сыграют в стыковых матчах за путевку в Лигу B, если победят Молдову.

Группа 3 Лиги С после пяти матчей:

1. Словакия - 11 очков;
2. Молдова - 7;
3. Фареры - 5;
4. Казахстан - 2.

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Лига наций 2026/27   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Словакия
Словакия
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Словакия
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