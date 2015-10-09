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ПСЖ готов заплатить "Реалу" 200 миллионов евро за 21-летнего игрока

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ПСЖ готов заплатить "Реалу" 200 миллионов евро за 21-летнего игрока Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. Фото: Depositphotos/CristianoBarni©

Французский "Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность приобретения полузащитника мадридского "Реала" и сборной Турции Арды Гюлера за 200 миллионов евро, передают Vesti.kz.

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Французский "Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность приобретения полузащитника мадридского "Реала" и сборной Турции Арды Гюлера за 200 миллионов евро, передают Vesti.kz.

По данным Ajansspor, парижане также готовы предложить 21-летнему футболисту контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год. Это почти в три раза больше восьми миллионов, от которых, как сообщалось ранее, Гюлер отказался в ходе переговоров о продлении соглашения со "сливочными".

В случае осуществления сделки трансфер турецкого хавбека станет одним из самых дорогих в истории мирового футбола. При этом официального предложения со стороны ПСЖ пока не поступало, а руководство "Реала" не заявляло о готовности расстаться с игроком.

В текущем сезоне Гюлер стал одним из ключевых футболистов мадридского клуба, записав на свой счёт четыре гола и семь результативных передач в 14 матчах.

Гюлер защищает цвета "Реала" с 2023 года, когда перешёл из "Фенербахче" за 30 миллионов евро.


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