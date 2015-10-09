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Казахстану вынесли вердикт перед заключительным матчем Лиги наций

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Казахстану вынесли вердикт перед заключительным матчем Лиги наций Фото: КФФ©

Искусственный интеллект спрогнозировал исход матча шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Казахстана и Словакии, передают Vesti.kz.

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Искусственный интеллект спрогнозировал исход матча шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Казахстана и Словакии, передают Vesti.kz.

По расчётам нейросети, встреча на "Астана Арене", которая состоится сегодня, 16 ноября и начнётся в 20:00 по местному времени, завершится победой словаков со счётом 2:1.

На чём основан прогноз ИИ:

Турнирный расклад: сборная Словакии лидирует в группе 3 дивизиона C (11 очков после пяти туров) и уже гарантировала себе выход в Лигу B. Подопечные Джона ван'т Схипа, набрав два очка, занимают последнее место в квартете и пока идут без побед в текущем розыгрыше турнира.

Кадровые потери хозяев: сборная Казахстана подходит к игре с ощутимыми потерями в линии атаки - из-за дисквалификации встречу пропустит Максим Самородов, а Дастан Сатпаев и Рамазан Каримов не помогут команде из-за травм.

Статистический тренд: казахстанцы забивали во всех пяти предыдущих турах Лиги наций, а также неизменно поражали ворота словаков в трёх очных встречах. При этом три последних поражения национальной команды в турнире завершились именно со счётом 1:2 - включая сентябрьский гостевой матч против Словакии в Кошице.

Группа 3 Лиги С после пяти матчей:

1. Словакия - 11 очков;
2. Молдова - 7;
3. Фареры - 5;
4. Казахстан - 2.

Что касается других команд квартета, то Молдова займёт второе место и примет участие в стыковых матчах за путевку в Лигу B, если не проиграет Фарерским островам. Фареры, в свою очередь, станут вторыми и сыграют в стыковых матчах за путевку в Лигу B, если победят Молдову.

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Лига наций 2026/27   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
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