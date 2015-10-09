Сборная Англии сняла многолетнее проклятие в матче с Испанией

Сборная Англии по футболу впервые с момента введения мирового рейтинга ФИФА в 1992 году одержала выездную победу над командой, возглавляющей этот список, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta.

Исторического результата подопечные Томаса Тухеля добились в заключительном туре группового этапа Лиги наций УЕФА против Испании, которая занимает первую строчку в рейтинге ФИФА. Гостевая встреча в Мадриде завершилась победой англичан со счётом 3:2.

До этого момента английская сборная провела шесть матчей за пределами своей страны против действующих лидеров мирового рейтинга и ни разу не смогла добиться успеха. Седьмая попытка оказалась для "трёх львов" победной.

Напомним, что эта игра принесла англичанам сразу несколько достижений: команда впервые в своей истории выиграла десять выездных матчей подряд во всех турнирах, а также прервала 43-матчевую беспроигрышную серию сборной Испании.

Группа 3 Лиги А после шести матчей:

1. Англия - 15 очков;

2. Испания - 15;

3. Хорватия - 6;

4. Чехия - 0.

Англия и Испания вышли в четвертьфинал Лиги наций. Хорватия сыграет в стыковых матчах за сохранение прописки в Лиге А. Чехия вылетела в Лигу В.

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