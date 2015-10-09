Англия сотворила историю после победы над Испанией

Сборная Англии по футболу впервые в своей истории выиграла десять выездных матчей подряд во всех турнирах, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta.

Рекордным для команды Томаса Тухеля стала гостевая игра заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА против Испании, которая прошла в Мадриде и завершилась победой англичан со счётом 3:2.

В составе британцев забитыми мячами отметились Харри Кейн (с пенальти), Эзри Конса и Бен Уайт. У хозяев поля голы на свой счёт записали Микель Оярсабаль (с пенальти) и Нико Уильямс. При этом с 63-й минуты сборная Англии играла в меньшинстве после удаления полузащитника Эллиота Андерсона.

Эта победа не только позволила англичанам превзойти прежнее национальное достижение (девять выездных побед кряду в 1965-1967 годах), но и прервала беспроигрышную серию сборной Испании, насчитывавшую 43 матча во всех турнирах.

Кроме того, англичане, набрав 15 очков, обошли испанцев по дополнительным показателям и стали победителями группы. Англия вышла в четвертьфинал турнира с первого места, а Испания - со второго.

Группа 3 Лиги А после шести матчей:

1. Англия - 15 очков;

2. Испания - 15;

3. Хорватия - 6;

4. Чехия - 0.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!